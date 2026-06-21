Gashka Le Melville Paris

Gashka vous invite à un voyage musical joyeux et nostalgique au cœur des Balkans, sur des rythmes endiablés , avec ses mélodies russes, hongroises , moldaves , klezmers, et bien sûr tziganes !

Ce soir, Gashka sera accompagné de Serge Camps, véritable légende de la musique tzigane et du jazz.

Serge commence la guitare et la contrebasse balalaïka à 14 ans. Engagé par Ivan Rebroff, il l’accompagnera pendant plus de vingt ans dans le monde entier et les salles les plus prestigieuses (Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Philharmonie de Berlin…). Il a enregistré avec de nombreux artistes du milieu tsigane ou du jazz, dont notamment les fameux albums Gypsy Guitars rassemblant Angelo Debarre et Franck Anastasio, ou encore le groupe Opus 4.

Velizar Assenov : violon

Henry Kiesel : contrebasse

Gheorghe Ciumasu : accordéon

Serge Camps : guitare

Vibrez au son envoûtant de Gashka, mélange explosif de musiques des Balkans : russe, hongroise, moldave, klezmer et tzigane. Un voyage festif et nostalgique à ne pas manquer !

Le samedi 27 juin 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5974



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