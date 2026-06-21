Gashka Le Melville Paris
Gashka Le Melville Paris dimanche 28 juin 2026.
Gashka vous invite à un voyage musical joyeux et nostalgique au cœur des Balkans, sur des rythmes endiablés , avec ses mélodies russes, hongroises , moldaves , klezmers, et bien sûr tziganes !
Ce soir, Gashka sera accompagné de Serge Camps, véritable légende de la musique tzigane et du jazz.
Serge commence la guitare et la contrebasse balalaïka à 14 ans. Engagé par Ivan Rebroff, il l’accompagnera pendant plus de vingt ans dans le monde entier et les salles les plus prestigieuses (Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Philharmonie de Berlin…). Il a enregistré avec de nombreux artistes du milieu tsigane ou du jazz, dont notamment les fameux albums Gypsy Guitars rassemblant Angelo Debarre et Franck Anastasio, ou encore le groupe Opus 4.
Velizar Assenov : violon
Henry Kiesel : contrebasse
Gheorghe Ciumasu : accordéon
Serge Camps : guitare
Vibrez au son envoûtant de Gashka, mélange explosif de musiques des Balkans : russe, hongroise, moldave, klezmer et tzigane. Un voyage festif et nostalgique à ne pas manquer !
Le samedi 27 juin 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5974
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