Gathering Memories with My Eye Lashes — Nanda Mohamed, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny

Gathering Memories with My Eye Lashes — Nanda Mohamed 30 septembre – 4 octobre MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

De 9€ à 25€, réservation sur mc93.com dès le 11 juin 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T19:30:00+02:00 – 2026-09-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T15:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Gathering Memories with My Eye Lashes

Nanda Mohammad

Théâtre — création 2026

Du 30 septembre au 4 octobre

Durée estimée 1h15

Salle Christian Bourgois

En arabe surtitré en français

Une comédienne qui a perdu ses souvenirs d’enfance entreprend de les reconstituer en les parcourant en compagnie de sa mère. De l’enfance en Syrie à l’installation en Égypte, au fur et à mesure des échanges, des révélations intimes ou familiales surgissent, enchanteresses ou bouleversantes.

Dans sa première mise en scène, la grande comédienne syrienne Nanda Mohammad, installée en Égypte, tient le rôle principal. Le spectacle, aux accents autobiographiques, est conçu comme un voyage dans le passé, accompagné par un musicien présent sur scène, illustré par des archives personnelles ou historiques projetées sur écran. Une préoccupation existentielle court en filigrane : comment conjuguer pesanteur des souvenirs et énergie indispensable pour affronter l’avenir.

–

Texte et Mise en scène Nanda Mohammad

Avec Bouchra Hajo & Nanda Mohammad

Scénographie et vidéo Bissane Al Charif

Dramaturgie Omar Abu Saada

Composition musicale et musique live Mohammed Sami

Création Lumières Thomas Cottereau

Régie générale Mram Abdel Maqsoud

Régie lumière Eloé Level

Traduction Jumana Al-Yasiri

Regard extérieur Ahmed El Attar

–

Production Orient Productions avec le soutien de l’association

Arab Arts Focus (AAAF) & le Fonds de soutien aux Arts Arabes (FSAA)

Ce spectacle fait partie du programme « Premières II x 2B Continued » coopération

franco-égyptienne pour les arts de la scène indépendante par l’ambassade de France en Égypte et avec le soutien du Fonds d’Appui l’Entrepreneuriat Culturel (FEF-Création)

Ce projet a été créé dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026.

Avec le soutien de La RÉGION NORMANDIE et La Compagnie des Petits Champs.

MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis 9 boulevard lénine Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 0141607272 https://www.mc93.com/ Par sa programmation artistique, sa réputation et son évolution, la MC93, héritière des ambitieuses maisons de la culture voulues par l’État et portée par les collectivités locales, occupe une place singulière dans le label des Scènes Nationales puisqu’elle est à la fois un lieu de production de spectacle et ouverte sur l’international depuis son origine. Depuis 2020, elle est Pôle Européen de Production. La MC93 est ouverte au public :

le lundi de 12h à 15h,

du mardi au vendredi à partir de 12h à 18h, ou jusqu’au spectacle.

Le week-end, 1h avant les représentations.

MC93 — maison de la culture de Seine-Saint-Denis

9 boulevard Lénine

93000 Bobigny

01 41 60 72 72

Métro Ligne 5 Station Bobigny – Pablo Picasso puis 5 minutes à pied

Tramway T1 Station Hôtel-de-ville de Bobigny – Maison de la Culture

Bus 146, 148, 303, 615, 620 Station Bobigny – Pablo Picasso

Bus 134, 234, 251, 322, 301 Station Hôtel-de-ville

En Vélib’ Stations Bobigny – Pablo-Picasso et Jean-Jaurès – Place de la Libération

Le parking de l’hôtel de ville est disponible tous les jours de spectacles (fermeture 1h après la fin des représentations). L’entrée se situe Avenue du Président Salvador Allende à 5 minutes à pied de la MC93.

Gathering Memories with My Eye Lashes

© Rawabet