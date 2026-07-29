Gaua Théâtre Municipal Sens
vendredi 26 mars 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Gaua
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:30:00
fin : 2027-03-26
Date(s) :
2027-03-26
À partir de 6 ans
GAUA la nuit en basque est un territoire d’ombres, de murmures de luttes enfouies.
Cette pièce évoque les figures de celles qui au fil des siècles, ont dansé envers et contre tout. Dans le sillage des femmes basques, que l’on a voulu invisibilité, interdire, punir pour avoir dansé sur la place publique, elles font résonner les corps d’aujourd’hui. Portée par une mémoire collective et une écriture chorégraphique engagée, GAUA est un hommage aux danses de résistance, à la sororité, à la nécessité de se mouvoir librement.
Chorégraphe Amélie Delaunay
Distribution Complète Lou Cisnal, Amélie Delaunay, Elisa Picq, Marine Postel
Compagnie Collectif IBAWA
Crédit photos Camille Chopin
Institut Culturel Basque, CCN Malandain Ballet Biarritz, Karrikan Zubiak
Durée 55 minutes .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Gaua
L’événement Gaua Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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