Gaua Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Gaua

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:30:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

À partir de 6 ans

GAUA la nuit en basque est un territoire d’ombres, de murmures de luttes enfouies.

Cette pièce évoque les figures de celles qui au fil des siècles, ont dansé envers et contre tout. Dans le sillage des femmes basques, que l’on a voulu invisibilité, interdire, punir pour avoir dansé sur la place publique, elles font résonner les corps d’aujourd’hui. Portée par une mémoire collective et une écriture chorégraphique engagée, GAUA est un hommage aux danses de résistance, à la sororité, à la nécessité de se mouvoir librement.

Chorégraphe Amélie Delaunay

Distribution Complète Lou Cisnal, Amélie Delaunay, Elisa Picq, Marine Postel

Compagnie Collectif IBAWA

Crédit photos Camille Chopin

Institut Culturel Basque, CCN Malandain Ballet Biarritz, Karrikan Zubiak

Durée 55 minutes .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Gaua

L’événement Gaua Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais