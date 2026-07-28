Gauguin-Van Gogh Espace André Lejeune Guéret

Informations pratiques

Guéret

Gauguin-Van Gogh

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 20:30:00

fin : 2027-03-18 22:45:00

Date(s) :

2027-03-18

La colocation la plus fébrile de l’histoire de l’art !

Le 23 décembre 1888, le soir, en Provence, Gauguin vient partager la maison de Van Gogh. De sourires en désaccords, en plein air puis en atelier, de tableaux en tableaux, une relation se tisse, cherchant son juste pouls. Deux hommes intenses, voués à la peinture, se rencontrent. Deux caractères volcaniques se surprennent, s’enrichissent, se déstabilisent. À dessein ? Malgré eux ? Sans doute chacun d’eux ne fait-il que ce qu’il peut… Ou pas.

Animation à la Micro-Folie, renseignements microfolie@ville-gueret.fr .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Gauguin-Van Gogh

L’événement Gauguin-Van Gogh Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret