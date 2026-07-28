UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guéret

Gauguin-Van Gogh Espace André Lejeune Guéret

jeudi 18 mars 2027 · Espace André Lejeune · Guéret

Gauguin-Van Gogh Espace André Lejeune Guéret

Informations pratiques

Début
jeudi 18 mars 2027
Fin
jeudi 18 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace André Lejeune
Adresse
Avenue René Cassin
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
25 25 Tarif de base plein tarif

Guéret

Gauguin-Van Gogh

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:30:00
fin : 2027-03-18 22:45:00

Date(s) :
2027-03-18

La colocation la plus fébrile de l’histoire de l’art !
Le 23 décembre 1888, le soir, en Provence, Gauguin vient partager la maison de Van Gogh. De sourires en désaccords, en plein air puis en atelier, de tableaux en tableaux, une relation se tisse, cherchant son juste pouls. Deux hommes intenses, voués à la peinture, se rencontrent. Deux caractères volcaniques se surprennent, s’enrichissent, se déstabilisent. À dessein ? Malgré eux ? Sans doute chacun d’eux ne fait-il que ce qu’il peut… Ou pas.
Animation à la Micro-Folie, renseignements microfolie@ville-gueret.fr   .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94  lagueretoise@ville-gueret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gauguin-Van Gogh

L’événement Gauguin-Van Gogh Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret

À voir aussi à Guéret (Creuse)