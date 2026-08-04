Gaumont et Pathé, ennemis intimes Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Gaumont et Pathé, ennemis intimes

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-10 20:30:00

fin : 2027-06-10 22:00:00

Date(s) :

2027-06-10

Ami fidèle de notre théâtre, Julien Delpech, co-auteur des Téméraires et du Chant des Lions, interviendra avec Herve Herpe sur un grand atelier de création d’une pièce, avec une classe de quatrième du collège Martin Nadaud. L’équipe artistique sera composée des élèves, des comédiens de la B.I.M.T. et de trois comédiens professionnels. La féroce rivalité entre Charles Pathé et Léon Gaumont, inventeurs visionnaires et précurseurs, a permis de formidables avancées techniques, le rayonnement du savoir-faire français à travers le monde, et de faire du cinéma naissant ce qu’il est encore aujourd’hui le 7e art. Finalement devenus complices et amis proches à leur retraite, leurs succès et leurs mésaventures nous racontent

aussi un pan de l’histoire culturelle et industrielle de la France.

Répétition publique le 9 juin à partir de 14h. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Gaumont et Pathé, ennemis intimes

L’événement Gaumont et Pathé, ennemis intimes Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret