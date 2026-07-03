GAUVAIN SERS, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

GAUVAIN SERS Samedi 29 mai 2027, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

30€ / 24€ / 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-29T20:30:00+02:00 – 2027-05-29T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-29T20:30:00+02:00 – 2027-05-29T21:30:00+02:00

Entre Paris et la Creuse. Entre l’intime et le politique. Entre l’enfance et le monde.

Il y a des albums qu’on arpente, comme des territoires ou des souvenirs. Des albums qui parlent à tout le monde, parce qu’on y croise l’intime et l’universel, l’humour et la tendresse, l’expérience humaine la plus crue et l’indignation. « Boulevard de l’enfance » est de ceux-là.

Après trois albums enchaînés à toute allure dans le tourbillon du succès, des disques de platine et des tournées, Gauvain Sers, 36 ans, a éprouvé le besoin de se poser. De revenir à la « vraie vie », là où elle se passe : dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class héro à la française est né.

https://www.youtube.com/watch?v=OBOCBXf3BAA

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4047 »}] [{« data »: {« author »: « Gauvain Sers », « cache_age »: 86400, « description »: « Pour u00e9couter le morceau : https://GauvainSers.lnk.to/ParisIDnS’abonner u00e0 la chau00eene : https://www.youtube.com/channel/UCFJjUGix1vo2vaI7eholGPwnInstagram : https://www.instagram.com/gauvainsersnFacebook : https://www.facebook.com/gauvainsersnTikTok : https://www.tiktok.com/@gauvainsers.officielnnSpotify : https://open.spotify.com/artist/3lx6C79jX79Qzo6yoC5PyknDeezer : https://www.deezer.com/fr/artist/4687556 nApple Music : https://music.apple.com/fr/artist/gauvain-sers/642390930nAmazon Music : https://music.amazon.fr/artists/B00CX3RL22/gauvain-sersnYouTube Music : https://music.youtube.com/channel/UCFJjUGix1vo2vaI7eholGPw nTidal : https://tidal.com/artist/8368899 nBeatport : https://www.beatport.com/artist/gauvain-sers/1416252 nn-nMonter u00e0 Paris – Paroles nnJu2032ai grandi loin des camu00e9rasnDans une famille de classe moyennenSympathisant Che GuevaranDylan et Souchon dans la chau00eenenY avait Les Guignols dans l’salonnEt dans la cuisine, quelques crisnJu2032faisais les cent pas, mon fistonnAlors j’suis montu00e9 u00e0 ParisnnJ’avais pas vu tous les GodardnEt pas lu Shakespeare en anglaisnJu2032trimballais juste ma vieille guitarenDans les labyrinthes de Chu00e2teletnOn mu2032disait qu’cu2032u00e9tait pas mon mondenEt qu’mes ru00eaves u00e9taient hors de prixnJu2032voulais du00e9crocher la JocondenAlors j’suis montu00e9 u00e0 Parisn nRemonter les manchesnMonter sur les planchesnDu00e9baller ma vienEt celle de ceux qui nu2032sont pas montu00e9s u00e0 ParisnGriffonner des vers nChanter mes colu00e8res, mes utopiesnEt celles de ceux qui n’sont pas montu00e9s u00e0 Parisn nPas d’cuillu00e8re du2032argent dans la bouchenMais le stylo entre les dentsnIl fallait u00e0 tout prix faire mouchenPour clouer lu2032bec des mu00e9prisantsnC’u00e9tait lu2032u00e9cole de la du00e9brouillenDans les rues du MonopolynOn a surtout bouffu00e9 des nouillesnQuand on est montu00e9 u00e0 ParisnnC’u00e9tait pour chanter toutes les nuitsnQue ju2032ai troquu00e9 mon code postalnMais j’planquerai jamais sous lu2032tapisnMes origines originalesnDes fonctionnaires et des prolosnDe ceux qui t’apprennent la vraie vienIls m’appellent tous le ParigotnDepuis quu2032ju2032suis montu00e9 u00e0 Parisn nRemonter les manchesnMonter sur les planchesnDu00e9baller ma vienEt celle de ceux qui nu2032sont pas montu00e9s u00e0 ParisnGriffonner des vers nChanter mes colu00e8res, mes utopiesnEt celles de ceux qui n’sont pas montu00e9s u00e0 ParisnMonter u00e0 Parisn nJ’suis un gamin du2032la middle-classnQu’a connu lu2032enfance sans u00e9crannEt comme j’u00e9tais l’plus petit du2032la classenJu2032avais des ru00eaves un peu trop grandnMais mu00eame apru00e8s les disques d’ornCe qui mu2032fait chialer aujourd’huinCu2032est t’raconter quand tu tu2032endorsnPourquoi j’suis montu00e9 u00e0 Parisn nRemonter les manches, monter sur les planches, du00e9baller ma vienEt celle de ceux qui n’sont pas montu00e9s u00e0 ParisnGriffonner des vers, chanter mes colu00e8res, mes utopiesnEt celles de ceux qui nu2032sont pas montu00e9s u00e0 ParisnMonter u00e0 Parisnn-nProduction : Beau Regard Production nRu00e9alisateur : Stu00e9phane Ridard nProducteur : Borhane Mallek nAss Real : Baptiste BlanchetnDop : Maxime Col nAssistant Camu00e9ra : Mathias Lambert nChef Elec : Marc Leyval nMake Up : Lu00e9a Faure nModu00e9liste 3D : Enguu00e9rand TARTONNEnPeinture : Jules SIMERAY nMonteur : Stu00e9phane Ridard nEtalonnage : Tristan WesteelnVFX : Agaprod nRu00e9gisseur : Sylvain Bakana nUn grand merci u00e0 Lorris Baumgartner, Florian Sauvage, Soleil Delarue, Maxime Sellem, u00e0 Mini World Lyon.nn#GauvainSers #Monteru00e0Paris », « type »: « video », « title »: « Gauvain Sers – Monter u00e0 Paris (Clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/OBOCBXf3BAA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=OBOCBXf3BAA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFJjUGix1vo2vaI7eholGPw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=OBOCBXf3BAA »}] Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Gauvain Sers revient sur scène après 4 ans, avec ses chansons à fleur de peau et son énergie contagieuse, prêt à nous embarquer entre émotions, sourires et refrains qui restent en tête !

©Yann Orhan