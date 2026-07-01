GAUVAIN SERS, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

GAUVAIN SERS Vendredi 12 mars 2027, 20h30 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

de 33 € à 20 € (C) / Concert en placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T20:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:30:00+01:00

Fin : 2027-03-12T20:30:00+01:00 – 2027-03-12T22:30:00+01:00

Boulevard de l’enfance

Entre Paris et la Creuse.

Entre l’intime et le politique.

Entre l’enfance et le monde.

Il y a des albums qu’on arpente, comme des territoires ou des souvenirs. Des albums qui parlent à tout le monde, parce qu’on y croise l’intime et l’universel, l’humour et la tendresse, l’expérience humaine la plus crue et l’indignation. Boulevard de l’enfance est de ceux-là.

Après trois albums enchaînés à toute allure dans le tourbillon du succès, des disques de platine et des tournées, Gauvain Sers, 36 ans, a éprouvé le besoin de se poser. De revenir à la « vraie vie », là où elle se passe : dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class hero à la française est né.

En retour, la « vraie vie » lui a donné un enfant. D’où un déplacement intérieur, un nouveau regard sur la société, une volonté aussi de revenir à la source, à ses « origines originales », là où tout a commencé.

Billetterie en ligne

Vidéo

Palais des Congrès 1 Place de la République, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 87 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}] [{« link »: « https://web.digitick.com/gauvain-sers-concert-palais-des-congres-digne-les-bains-12-mars-2027-css5-ccrenechar-pg101-ri11636475.html »}, {« data »: {« author »: « GauvainSersVEVO », « cache_age »: 86400, « description »: « NOUVEL ALBUM « BOULEVARD DE L’ENFANCE » DISPONIBLE . EN TOURNu00c9E DANS TOUTE LA FRANCE TOUTES LES INFOS SUR www.gauvainsers.frnnS’abonner u00e0 la chau00eene : https://GauvainSers.lnk.to/YTabonneme… n nn-nnEcrit et composu00e9 par Gauvain Sers nProduit par Yarol Poupaud nMixu00e9 et masterisu00e9 par Dominique Blanc-Francard nEditu00e9 par Universal Music Publishing et Bellastoria EditionsnnClip ru00e9alisu00e9 par Sylvain Bergu00e8renProduction : Hi FivennRemerciements : Enfants de lu2019u00e9cole de Ponthoile, Jean-Luc Massalon (Instituteur) et Henri Poupart (Maire de Ponthoile)nn-n nToute lu2019actualitu00e9 sur : nhttp://www.facebook.com/gauvainsers nhttp://www.twitter.com/gauvainsers nhttp://www.instagram.com/gauvainsers n nTOUR : W Spectacle – https://wspectacle.fr/artiste/gauvain-sersnMANAGEMENT : Bellevue Music – https://bellevuemusicdotnet.wordpress.com/nnnMusic video by Gauvain Sers performing Les oubliu00e9s. u00a9 2018 Mercury Music Group », « type »: « video », « title »: « Gauvain Sers – Les oubliu00e9s (Clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/CIfV6TQIhcc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=CIfV6TQIhcc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCqDlqmlODgw1U0K60IEwjXA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Gauvain Sers dévoile Boulevard de l’enfance, un album sensible et profondément humain. chanson