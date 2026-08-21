Gavet se raconte… !, Salle du Minck, Calais

Informations pratiques

Gavet se raconte… ! 19 et 20 septembre Salle du Minck Pas-de-Calais

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition dédiée à l’histoire des sauveteurs en mer de Calais. Découvrez le destin de Louis Gavet, de François Marshal et des pêcheurs du Courgain Maritime, qui, bien avant la création des stations de sauvetage, risquaient leur vie pour secourir les navires en détresse.

Le parcours propose des vidéos diffusées sur plusieurs écrans, des photographies et des documents retraçant l’histoire du sauvetage maritime à Calais. Un stand de la SNSM présentera les missions actuelles des sauveteurs, leur matériel et leur engagement. Une exposition pour mieux comprendre le patrimoine maritime calaisien et rendre hommage à celles et ceux qui veillent sur la mer.

Association Calais Histoire et Traditions

Salle du Minck 101 Rue Jean-François et Maurice Delannoy, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

La vie de Gavet et Mareschal, célèbres sauveteurs calaisiens, par le biais de vidéos et d’audios.

© Association Calais Histoire et traditions