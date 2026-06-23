Geek Life Festival Amiens
Geek Life Festival Amiens samedi 21 novembre 2026.
Amiens
Geek Life Festival
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:00:00
fin : 2026-11-21 19:00:00
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Geek Life, c’est le grand rendez-vous pop culture où toutes les passions se croisent mangas, jeux vidéo, cosplay, comics, K-pop et bien plus encore. Un week-end immersif et convivial, pensé pour tous les âges, rythmé par des animations, des invités et de nombreuses découvertes. Et cette année, l’événement prend une dimension toute particulière c’est l’Année du Japon ! Ateliers traditionnels, spectacles inédits, culture nippone sous toutes ses formes… le festival plonge le public au cœur d’une ambiance unique inspirée du Pays du Soleil Levant . Entre rencontres, shows, expériences et explorations de l’univers pop culture, Geek Life promet une édition exceptionnelle et incontournable.
Geek Life, c’est le grand rendez-vous pop culture où toutes les passions se croisent mangas, jeux vidéo, cosplay, comics, K-pop et bien plus encore. Un week-end immersif et convivial, pensé pour tous les âges, rythmé par des animations, des invités et de nombreuses découvertes. Et cette année, l’événement prend une dimension toute particulière c’est l’Année du Japon ! Ateliers traditionnels, spectacles inédits, culture nippone sous toutes ses formes… le festival plonge le public au cœur d’une ambiance unique inspirée du Pays du Soleil Levant . Entre rencontres, shows, expériences et explorations de l’univers pop culture, Geek Life promet une édition exceptionnelle et incontournable. .
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
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English :
Geek Life is the ultimate pop culture event where all kinds of passions come together: manga, video games, cosplay, comics, K-pop, and much more. An immersive and friendly weekend, designed for all ages, filled with activities, special guests, and plenty of new discoveries. And this year, the event takes on a very special theme: it’s the Year of Japan! Traditional workshops, exclusive shows, Japanese culture in all its forms… the festival immerses the audience in a unique atmosphere inspired by the Land of the Rising Sun. With meet-and-greets, shows, hands-on experiences, and explorations of pop culture, Geek Life promises to be an exceptional and unmissable event.
L’événement Geek Life Festival Amiens a été mis à jour le 2026-06-23 par OT D’AMIENS
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