Informations pratiques

Laval

GEEK LIFE LAVAL

2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Geek Life, c’est le grand rendez-vous pop culture où toutes les passions se croisent mangas, jeux vidéo, cosplay, comics, K-pop et bien plus encore.

Geek Life, c’est le grand rendez-vous pop culture où toutes les passions se croisent mangas, jeux vidéo, cosplay, comics, K-pop et bien plus encore. Un week-end immersif et convivial, pensé pour tous les âges, rythmé par des animations, des invités et de nombreuses découvertes. Et cette année, l’événement prend une dimension toute particulière c’est l’Année du Japon ! Ateliers traditionnels, spectacles inédits, culture nippone sous toutes ses formes… le festival plonge le public au cœur d’une ambiance unique inspirée du Pays du Soleil Levant . Entre rencontres, shows, expériences et explorations de l’univers pop culture, Geek Life promet une édition exceptionnelle et incontournable. .

2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 52 31 78 71 geeklife@jckproduction.fr

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English :

Geek Life is the ultimate pop culture event where all kinds of passions come together: manga, video games, cosplay, comics, K-pop, and much more.

L’événement GEEK LIFE LAVAL Laval a été mis à jour le 2026-06-25 par LAVAL TOURISME