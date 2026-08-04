Généphil Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Généphil

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 21:00:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Tribute to Genesis & Phil Collins 80/90’s

GÉNÉPHIL est un tribute band dédié à l’héritage musical de Genesis et Phil COLLINS, période 80/90. Formé en 2022, ce groupe de musiciens passionnés a rapidement capté l’attention des amateurs de rock progressif et de pop rock grâce à des performances fidèles aux compositions originales.

Le chanteur capture a la perfection les nuances vocales de Phil COLLINS. Chaque membre de GÉNÉPHIL est un virtuose dans son domaine, garantissant des interprétations authentiques des plus grands succès de Genesis et Phil Collins. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Généphil

L’événement Généphil Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais