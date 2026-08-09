Génération Céline Auxerrexpo Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Génération Céline

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 18:00:00

fin : 2026-10-04 20:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Après l’incroyable succès de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE nous offre un nouveau spectacle XXL GÉNÉRATION CÉLINE !

Plongez au cœur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps CÉLINE DION.

Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique, sous la direction artistique de l’incontournable ERICK BENZI, auquel nous devons la réalisation de ses plus grands succès en France.

Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de CÉLINE qui vous sont présentées par de jeunes artistes aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle ! .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Génération Céline

L’événement Génération Céline Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)