Génération Mitterrand, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Génération Mitterrand Vendredi 5 mars 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-05T20:30:00+01:00 – 2027-03-05T21:45:00+01:00

Fin : 2027-03-05T20:30:00+01:00 – 2027-03-05T21:45:00+01:00

Marie-France, Luc et Michel ont 18 ans en 1968. En 1981, ils célèbrent ensemble l’élection de François Mitterrand. Quarante ans plus tard, ils ne votent plus de la même manière, ne partagent plus les mêmes convictions et peinent parfois à se comprendre. Que s’est-il passé ?

Avec humour et intelligence, Génération Mitterrand remonte le fil de leurs parcours pour explorer les espoirs, les désillusions et les transformations qui ont traversé la société française au cours des dernières décennies. Tour à tour, les trois personnages incarnent François Mitterrand lui-même, brouillant les frontières entre récit intime et grande Histoire.

Sans nostalgie ni jugement, cette comédie vive et réjouissante interroge ce qui rassemble ou divise les générations, les territoires et les parcours de vie. À travers des destins singuliers, elle dessine le portrait sensible d’une France en mouvement.

Porté par trois interprètes remarquables, ce spectacle aussi drôle que stimulant invite à regarder notre histoire récente avec recul, curiosité et humanité.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Marie-France, Luc et Michel, amis depuis 1968 et réunis pour l’élection de Mitterrand en 1981, ne partagent plus aujourd’hui les mêmes convictions. Ils se retrouvent pour comprendre ce qui les sépare.

Pauline Le Goff