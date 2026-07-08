Génération Mitterrand conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Marie-France,

Luc et Michel ont 18 ans en 1968. En 1981, ils célèbrent ensemble l’élection de

François Mitterrand. Quarante ans plus tard, ils ne votent plus de la même

manière, ne partagent plus les mêmes convictions et peinent parfois à se

comprendre. Que s’est-il passé ?

Avec

humour et intelligence, Génération

Mitterrand remonte le fil de leurs parcours pour explorer les

espoirs, les désillusions et les transformations qui ont traversé la société

française au cours des dernières décennies. Tour à tour, les trois personnages

incarnent François Mitterrand lui-même, brouillant les frontières entre récit

intime et grande Histoire.

Sans

nostalgie ni jugement, cette comédie vive et réjouissante interroge ce qui

rassemble ou divise les générations, les territoires et les parcours de vie. À

travers des destins singuliers, elle dessine le portrait sensible d’une France

en mouvement.

Porté

par trois interprètes remarquables, ce spectacle aussi drôle que stimulant

invite à regarder notre histoire récente avec recul, curiosité et humanité.

Marie-France, Luc et Michel, amis depuis 1968 et réunis pour l’élection de Mitterrand en 1981, ne partagent plus aujourd’hui les mêmes convictions. Avec humour, ils incarnent tour à tour l’ancien président pour explorer ce qui les a séparés.

20h30

Le vendredi 05 mars 2027

de 20h30 à 21h45

payant Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-05T21:30:00+01:00

fin : 2027-03-05T22:45:00+01:00

Date(s) : 2027-03-05T20:30:00+02:00_2027-03-05T21:45:00+02:00

conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5651&lng=1



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