Génération Mitterrand conservatoire Léo Delibes Clichy
vendredi 5 mars 2027 · conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Marie-France,
Luc et Michel ont 18 ans en 1968. En 1981, ils célèbrent ensemble l’élection de
François Mitterrand. Quarante ans plus tard, ils ne votent plus de la même
manière, ne partagent plus les mêmes convictions et peinent parfois à se
comprendre. Que s’est-il passé ?
Avec
humour et intelligence, Génération
Mitterrand remonte le fil de leurs parcours pour explorer les
espoirs, les désillusions et les transformations qui ont traversé la société
française au cours des dernières décennies. Tour à tour, les trois personnages
incarnent François Mitterrand lui-même, brouillant les frontières entre récit
intime et grande Histoire.
Sans
nostalgie ni jugement, cette comédie vive et réjouissante interroge ce qui
rassemble ou divise les générations, les territoires et les parcours de vie. À
travers des destins singuliers, elle dessine le portrait sensible d’une France
en mouvement.
Porté
par trois interprètes remarquables, ce spectacle aussi drôle que stimulant
invite à regarder notre histoire récente avec recul, curiosité et humanité.
Marie-France, Luc et Michel, amis depuis 1968 et réunis pour l’élection de Mitterrand en 1981, ne partagent plus aujourd’hui les mêmes convictions. Avec humour, ils incarnent tour à tour l’ancien président pour explorer ce qui les a séparés.
Le vendredi 05 mars 2027
de 20h30 à 21h45
payant Public adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-03-05T21:30:00+01:00
fin : 2027-03-05T22:45:00+01:00
Date(s) : 2027-03-05T20:30:00+02:00_2027-03-05T21:45:00+02:00
conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5651&lng=1
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