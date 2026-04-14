Genèse et évolution urbaine de la médina de Fès : Un urbanisme millénaire, résilient et durable, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau
Genèse et évolution urbaine de la médina de Fès : Un urbanisme millénaire, résilient et durable, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Genèse et évolution urbaine de la médina de Fès : Un urbanisme millénaire, résilient et durable Vendredi 5 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, la médina de Fès se distingue comme un modèle urbain pionnier à l’échelle internationale et comme l’une des villes les plus résilientes et durables. Sa conservation a posé un nouveau défi mondial : comment préserver son patrimoine vivant tout en poursuivant son développement urbain et territorial durable ? La présentation de la genèse et de l’évolution de cette médina unique permettra de mettre en lumière la complexité de son tissu urbain, son urbanisme empirique et son métabolisme urbain résilient à travers l’histoire. Grâce à une analyse critique et à une étude de terrain, cette conférence exposera les trajectoires évolutives de la médina et les logiques sous-jacentes à la structuration de son écosystème urbain. Fès était, et demeure, un établissement humain historique vivant et intégré, source d’enseignements précieux pour la conception de villes contemporaines centrées sur l’humain. Face à l’urbanisation rapide qui sévit actuellement dans le monde, Fès reste une référence internationale essentielle pour un urbanisme contemporain plus résilient et durable.
Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
.
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 16 avril 2026
- Le Printemps des Sports Equestres Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 22 avril 2026
- Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Place du général De Gaulle Fontainebleau 22 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CA du Pays de Fontainebleau, Fontainebleau 1 mai 2026
- Un séjour au Pays de Fontainebleau en vélo électrique, au départ de Paris Fontainebleau Seine-et-Marne 1 mai 2026