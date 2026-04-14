Genèse et évolution urbaine de la médina de Fès : Un urbanisme millénaire, résilient et durable, Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité, Fontainebleau

Genèse et évolution urbaine de la médina de Fès : Un urbanisme millénaire, résilient et durable Vendredi 5 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, la médina de Fès se distingue comme un modèle urbain pionnier à l’échelle internationale et comme l’une des villes les plus résilientes et durables. Sa conservation a posé un nouveau défi mondial : comment préserver son patrimoine vivant tout en poursuivant son développement urbain et territorial durable ? La présentation de la genèse et de l’évolution de cette médina unique permettra de mettre en lumière la complexité de son tissu urbain, son urbanisme empirique et son métabolisme urbain résilient à travers l’histoire. Grâce à une analyse critique et à une étude de terrain, cette conférence exposera les trajectoires évolutives de la médina et les logiques sous-jacentes à la structuration de son écosystème urbain. Fès était, et demeure, un établissement humain historique vivant et intégré, source d’enseignements précieux pour la conception de villes contemporaines centrées sur l’humain. Face à l’urbanisation rapide qui sévit actuellement dans le monde, Fès reste une référence internationale essentielle pour un urbanisme contemporain plus résilient et durable.

Château de Fontainebleau – chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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