Génétique : l’ADN en question Salle du Moulin des Lapins Paris

L’ADN, porteur de notre identité ? Renvoyant à une expression populaire, cette question a pris une certaine réalité avec le développement des technologies génétiques des cinquante dernières années, tel le séquençage du génome humain. Elles ont été appliquées en premier lieu aux domaines de la médecine et de la santé publique, avec le dépistage des maladies génétiques à la naissance, puis à ceux de la justice et de la criminologie, grâce à l’établissement de ﬁchiers génétiques. La première séance interrogera ces modes de biologisation de la société et leurs enjeux politiques et moraux. Des lois de Mendel à la mise en évidence de la structure hélicoïdale de l’ADN,

la seconde séance s’intéressera autant aux méthodes et outils scientiﬁques qu’aux questionnements qui ont jalonné l’histoire de la génétique. L’essor de la biologie moléculaire dans la seconde moitié du XXème siècle permet-il de comprendre le concept à présent très médiatisé d’« épigénétique » ?

Jeudi 21 mai – JOËLLE VAILLY, directrice de recherche CNRS à l’IRIS : « Sur la trace des suspects : génétique, police et société ».

Jeudi 28 mai – LAURENT LOISON, directeur de recherche CNRS, SPHERE : « Gregor Mendel a­t­il (vraiment) anticipé la génétique ? ».

L’ADN, porteur de notre identité ? Deux conférences sur la génétique avec l’Université Populaire.

Du jeudi 21 mai 2026 au jeudi 28 mai 2026 :

jeudi

de 19h30 à 21h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-21T19:30:00+02:00_2026-05-21T21:00:00+02:00;2026-05-28T19:30:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00

Salle du Moulin des Lapins 12, rue du Moulin des Lapins 75014 Paris

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