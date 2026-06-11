Berck

Gentleman jongleur

Square Duffit Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Préparez-vous à être surpris ! Entre figures de jonglage, humour et participation du public, Olivier Palmer transforme chaque représentation en un moment aussi drôle qu’impressionnant. Balles, objets du quotidien et défis inattendus s’enchaineront dans une ambiance conviviale ou petits et grands auront toute leur place. Au fil de l’animation, le public pourra découvrir des numéros inspirés de l’univers du cirque et de l’histoire de la jonglerie, avec des moments interactifs qui rendent chaque spectacle unique.

Dimanche 23 août

– 11h à 12h Square Duffit Gratuit

– 16h à 17h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Square Duffit Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gentleman jongleur Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Emilie Steinfort