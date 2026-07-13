Géobalade au frais le long de la Drôme Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans Saillans

lundi 13 juillet 2026 · Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans · Saillans

Informations pratiques

Saillans

Géobalade au frais le long de la Drôme

Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montée de la Soubeyranne Saillans Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-29

Une visite ombragée au frais le long de la rivière pour une remontée de l’histoire des temps géologiques ! Découverte des roches et de leurs origines sur les terrasses alluviales (d’origine glacière) du massif de Saoû au pied des Trois becs.

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Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montée de la Soubeyranne Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 96 04 00 contact@geobalade.com

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English :

A cool, shaded walk along the river for a journey through geological history! Discover the rocks and their origins on the alluvial terraces (of glacial origin) of the Sao%FB massif at the foot of the Trois Becs.

L’événement Géobalade au frais le long de la Drôme Saillans a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme