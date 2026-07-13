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AGENDA · Saillans

Géobalade au frais le long de la Drôme Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans Saillans

lundi 13 juillet 2026 · Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans · Saillans

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans
Adresse
2 Montée de la Soubeyranne
Ville
26340 Saillans
Département
Drôme
Tarif
20 20

Saillans

Géobalade au frais le long de la Drôme

Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montée de la Soubeyranne Saillans Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-29

Une visite ombragée au frais le long de la rivière pour une remontée de l’histoire des temps géologiques ! Découverte des roches et de leurs origines sur les terrasses alluviales (d’origine glacière) du massif de Saoû au pied des Trois becs.
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Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montée de la Soubeyranne Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 96 04 00  contact@geobalade.com

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English :

A cool, shaded walk along the river for a journey through geological history! Discover the rocks and their origins on the alluvial terraces (of glacial origin) of the Sao%FB massif at the foot of the Trois Becs.

L’événement Géobalade au frais le long de la Drôme Saillans a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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