Géobalade explorateurs du Rieussec Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans Saillans

lundi 13 juillet 2026 · Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans · Saillans

Informations pratiques

Saillans

Géobalade explorateurs du Rieussec

Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montée de la Soubeyranne Saillans Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-29

Une visite au bord du Rieussec pour une remontée de l’histoire des temps géologiques ! Découverte des roches et de leurs origines sur la faille profonde de Saillans qui a élevé le massif de Saoû, au pied des Trois becs.

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Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montée de la Soubeyranne Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 96 04 00 contact@geobalade.com

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English :

A visit to the banks of the Rieussec for a journey through geological history! Discover the rocks and their origins along the deep Saillans Fault, which raised the Sao%FB Massif at the foot of the Trois Becs.

L’événement Géobalade explorateurs du Rieussec Saillans a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme