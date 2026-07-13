Géobalade explorateurs du Rieussec Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans Saillans
lundi 13 juillet 2026 · Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans · Saillans
Informations pratiques
Saillans
Géobalade explorateurs du Rieussec
Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montée de la Soubeyranne Saillans Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-29
Une visite au bord du Rieussec pour une remontée de l’histoire des temps géologiques ! Découverte des roches et de leurs origines sur la faille profonde de Saillans qui a élevé le massif de Saoû, au pied des Trois becs.
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Office de tourisme Vallée de la Drôme Bureau de Saillans 2 Montée de la Soubeyranne Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 96 04 00 contact@geobalade.com
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English :
A visit to the banks of the Rieussec for a journey through geological history! Discover the rocks and their origins along the deep Saillans Fault, which raised the Sao%FB Massif at the foot of the Trois Becs.
L’événement Géobalade explorateurs du Rieussec Saillans a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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