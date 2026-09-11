Géométrie et architecture, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Géométrie et architecture 19 et 20 septembre Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Animé par Delphine, guide conférencière et tailleuse de pierre qui vous permettra de découvrir l’architecture par la géométrie et de dessiner les formes qui font les édifices de notre histoire et de notre patrimoine

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye Parkings

Animé par Delphine, guide conférencière et tailleuse de pierre qui vous permettra de découvrir l’architecture par la géométrie et de dessiner les formes qui font les édifices de notre histoire et de…

smpcd©lachaisedieu