George Sand: illustration d’un texte par la technique de la dendrite

6 place de la mairie Châteaumeillant Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 14:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-15

#CD18 Des mots de George Sand aux lignes de la dendrite, créez et exposez votre imaginaire

Lecture d’un texte de George Sand et présentation de ses œuvres technique de la dendrite. Production de dessins par les participants et création d’une exposition. Avec la complicité de l’association Culturissima Mélodiolanum. Tout public à partir de 10 ans. 0 .

6 place de la mairie Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 33 04 bibliotheque@chateaumeillant.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 From George Sand’s words to dendrite lines, create and showcase your imagination

L’événement George Sand: illustration d’un texte par la technique de la dendrite Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY