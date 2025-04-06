Gestes de Loire baliser Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Gestes de Loire baliser

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 12:15:00

fin : 2026-09-24 12:45:00

Date(s) :

2026-09-24

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, un geste de Loire !

L’animation proposée cette année par le musée donnera la parole aux gestes de Loire et replacera l’humain au cœur du fleuve. Mois après mois, lumière sur un verbe au singulier donc une action, son acteur et ses outils… Ce mois-ci BALISER devant ce saladier en faïence représentant une scène de balisage.

Inutile de baliser , le chenal est bien balisé ! Difficile d’expliquer ce terme d’argot marquant la peur de quelque chose, les gens de rivière auraient pourtant une signification toute trouvée. En effet, sans balises point de salut, sans baliseur pas de navigation sereine. La Loire est jalonnée d’écueils et de pièges, on convient alors très tôt de la nécessité de sonder le fleuve pour juger de son tirant d’eau et repérer les obstacles. Si le marinier expérimenté connait son métier et sait lire l’eau, le lit change sans cesse au gré des courants et des coups d’eau, la matérialisation d’un chenal navigable est donc essentielle à la continuité du passage. Le baliseur intervient alors pour positionner des perches de bois de loin en loin, de part et d’autre du chenal indiquant ainsi aux navigants la route à suivre. A la manière des bouées rouges et vertes employées de nos jours, des pieux (le terme balise dériverait d’ailleurs du latin palus qui signifie pieu ) de formes différentes permettent de reconnaître au premier coup d’œil et même lorsque la visibilité est moindre, les limites rive gauche ou rive droite ainsi que les dangers. Ainsi, suivant que l’on remonte ou descende le fleuve, la forme (aujourd’hui la couleur) de la balise oriente aisément les navigateurs. Alors bâbord toute ou tribord toute ? Vous hésitez, ne balisez pas on vous conduit !

Le Musée de la Loire vous convie à une pause méridienne culturelle et historique, plongez avec nous au cœur des liens indéfectibles qui unissaient et unissent encore l’Homme et le fleuve ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : Gestes de Loire baliser

L’événement Gestes de Loire baliser Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)