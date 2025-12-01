Gestes de Loire sauver Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Gestes de Loire sauver

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 12:15:00

fin : 2025-12-18 12:45:00

Date(s) :

2025-12-18

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, un geste de Loire !

L’animation proposée cette année par le musée donnera la parole aux gestes de Loire et replacera l’humain au cœur du fleuve. Mois après mois, lumière sur un verbe au singulier donc une action, son acteur et ses outils… Ce mois-ci SAUVER devant ce diplôme et cette médaille de la Société de sauvetage de la Nièvre.

Mon âme à Dieu, ma vie à mon semblable , Devoir et humanité , Sauver ou périr … Voici quelques-unes des devises scandées haut et fort par les nombreuses sociétés de sauvetage qui fleurissent un peu partout en France au cours du 19e siècle. On compte notamment dans notre département la Société des sauveteurs de la Nièvre, fondée vers 1880 par Pierre Andriot-Guérin. En dépit de toute la symbolique marine employée sur les médailles et les diplômes (l’ancre en particulier), elles n’ont pas seulement une vocation de sauvetage en milieu aquatique, mais s’attachent plus généralement à combattre tous les dangers qui menaceraient la vie ou la propriété d’autrui . Elles ne se substituent pas non plus aux corps des sapeurs-pompiers créés en France au sortir de la Révolution (en 1808 à Cosne). Elles interviennent plutôt comme soutien, en complément, parfois en concurrence… Tous bénévoles, les sauveteurs se nourrissaient des honneurs et du prestige lié à la mission lors de cérémonies, défilés, remises de médailles…Certains accumulaient les breloques au point que le revers de la veste n’y suffisait plus ! Ainsi, dans ce siècle qui suit immédiatement l’abolition des privilèges de l’Ancien Régime, ces distinctions honorifiques mettaient en exergue le mérite du peuple et exaltaient la valeur d’exemple au regard de la Nation. Jetez-vous à l’eau, une âme charitable à l’affut viendra sans doute à votre secours…

Le Musée de la Loire vous convie à une pause méridienne culturelle et historique, plongez avec nous au cœur des liens indéfectibles qui unissaient et unissent encore l’Homme et le fleuve ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

English : Gestes de Loire sauver

German : Gestes de Loire sauver

