Ghinzu La Vapeur Dijon
vendredi 16 octobre 2026 · La Vapeur · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Ghinzu
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 23:59:00
Date(s) :
2026-10-16
Ghinzu s’est formé à l’aube du nouveau millénaire. En façonnant l’indie rock selon leur vision artistique, Ghinzu trouve sa place avec son premier album « Electronic Jacuzzi », avant de connaître un large succès avec « Blow » puis « Mirror Mirror ». Dix-sept ans plus tard, les rois belges du rock indé annonce « W.O.W.A ». .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ghinzu
L’événement Ghinzu Dijon a été mis à jour le 2026-06-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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