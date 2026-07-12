Ghinzu La Vapeur Dijon

Informations pratiques

Dijon

Ghinzu

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 23:59:00

Date(s) :

2026-10-16

Ghinzu s’est formé à l’aube du nouveau millénaire. En façonnant l’indie rock selon leur vision artistique, Ghinzu trouve sa place avec son premier album « Electronic Jacuzzi », avant de connaître un large succès avec « Blow » puis « Mirror Mirror ». Dix-sept ans plus tard, les rois belges du rock indé annonce « W.O.W.A ». .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ghinzu

L’événement Ghinzu Dijon a été mis à jour le 2026-06-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)