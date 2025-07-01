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Ghinzu, La Vapeur, Dijon

vendredi 16 octobre 2026 · La Vapeur · Dijon

Ghinzu, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
La Vapeur
Adresse
42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or
Tarif
De 5.50 à 35€

Ghinzu Vendredi 16 octobre, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00

Ghinzu / BE
Ghinzu s’est formé à l’aube du nouveau millénaire, autour de John Stargasm, rejoint par Mika Hasson à la basse, Greg Remy à la guitare, Jean Waterlot à la guitare et aux claviers, et Antoine Michel à la batterie. En façonnant l’indie rock selon leur vision artistique, Ghinzu trouve sa place avec son premier album « Electronic Jacuzzi », avant de connaître un large succès critique avec « Blow » (2004), puis « Mirror Mirror » (2009).
Dix-sept longues années plus tard, Ghinzu annonce « W.O.W.A ». Les rois belges du rock indé défendront ce nouveau disque à La Vapeur le 16 octobre prochain !

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/ghinzu »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”
Concert, Rock La Vapeur Concert

DR

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