Ghinzu, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Ghinzu Vendredi 16 octobre, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:59:00+02:00

Ghinzu / BE

Ghinzu s’est formé à l’aube du nouveau millénaire, autour de John Stargasm, rejoint par Mika Hasson à la basse, Greg Remy à la guitare, Jean Waterlot à la guitare et aux claviers, et Antoine Michel à la batterie. En façonnant l’indie rock selon leur vision artistique, Ghinzu trouve sa place avec son premier album « Electronic Jacuzzi », avant de connaître un large succès critique avec « Blow » (2004), puis « Mirror Mirror » (2009).

Dix-sept longues années plus tard, Ghinzu annonce « W.O.W.A ». Les rois belges du rock indé défendront ce nouveau disque à La Vapeur le 16 octobre prochain !

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/ghinzu »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, Rock La Vapeur Concert

DR