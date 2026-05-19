GHISLAIN BLIQUE Le Scènacle Besançon
GHISLAIN BLIQUE Le Scènacle Besançon samedi 23 janvier 2027.
Besançon
GHISLAIN BLIQUE
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 20:00:00
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Ghislain Blique en spectacle au Scènacle à Besançon pour le festival Drôlement Bien.
Il est difficile de mettre Ghislain Blique dans une case. Celle des antihéros, à la rigueur, au bord de l’exaspération à chaque phrase prononcée. Au fond, ce qu’il raconte n’est qu’une partie d’un tout. C’est sa manière de le faire, percutante, qui captive l’auditoire et réveille les salles. Il raconte ses joies, réussites, peines et échecs avec le même ton.
Spectacle non accessible aux moins de 12 ans .
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : GHISLAIN BLIQUE
L’événement GHISLAIN BLIQUE Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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