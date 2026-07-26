Ghost Rhythms Studio de l’Ermitage Paris
jeudi 29 octobre 2026 · Studio de l'Ermitage · Paris
Informations pratiques
Surréalistes en jazz, le groupe Ghost Rhythms s’efforce de voir l’extraordinaire dans le quotidien. Le grand ensemble se penche cette fois-ci sur les moments manquants au cœur de nos vies : quand celui qui dit « je » est aux abonnés absents pour quelques secondes, quelques heures, quelques jours.
Guillaume Aventurin : guitare
Alexis Collin : accordéon
Xavier Gélard : batterie
Gregory Kosovski : basse
Morgan Lowenstein : congas
Nadia Mejri-Chapelle : violoncelle
Camille Petit : piano
Maxime Thiebaut : saxophone
Sortie de l’album : Missing Times (Cuneiform Records – 2026)
Le jeudi 29 octobre 2026
de 20h30 à 22h30
payant Tarif sur place : 22 EUR
Prévente : 18 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-29T21:30:00+01:00
fin : 2026-10-29T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-29T20:30:00+02:00_2026-10-29T22:30:00+02:00
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/ghost-rhythms-1 https://www.facebook.com/GhostRhythms https://www.facebook.com/GhostRhythms
Afficher la carte du lieu Studio de l’Ermitage et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Gagnez 4×4 places pour assister à l’arrivée du Tour de France depuis la tribune Ville 26 juillet 2026
- Arrivée du Tour de France à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris 26 juillet 2026
- Fest-Noz Square du Cardinal-Wyszynski PARIS 26 juillet 2026
- Hugo Corbin Trio Le Son de la Terre PARIS 05 26 juillet 2026
- Festival Ciné-Voisin.es: Azur et Asmar enchantent le Square d’Amiens ! Square d’Amiens Paris 27 juillet 2026