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Ghost Rhythms Studio de l’Ermitage Paris

jeudi 29 octobre 2026 · Studio de l'Ermitage · Paris

Ghost Rhythms Studio de l’Ermitage Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Studio de l'Ermitage
Adresse
8 Rue de l'Ermitage
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif sur place : 22 EUR Prévente : 18 EUR

Surréalistes en jazz, le groupe Ghost Rhythms s’efforce de voir l’extraordinaire dans le quotidien. Le grand ensemble se penche cette fois-ci sur les moments manquants au cœur de nos vies : quand celui qui dit « je » est aux abonnés absents pour quelques secondes, quelques heures, quelques jours.

Guillaume Aventurin : guitare

Alexis Collin : accordéon

Xavier Gélard : batterie

Gregory Kosovski : basse

Morgan Lowenstein : congas

Nadia Mejri-Chapelle : violoncelle

Camille Petit : piano

Maxime Thiebaut : saxophone

Sortie de l’album : Missing Times (Cuneiform Records – 2026)
Le jeudi 29 octobre 2026
de 20h30 à 22h30
payant Tarif sur place : 22 EUR
Prévente : 18 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-29T21:30:00+01:00
fin : 2026-10-29T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-29T20:30:00+02:00_2026-10-29T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage  75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
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