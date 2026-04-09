Giangiacomo Rosso Trio « Django afternoon » au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Giangiacomo Rosso Trio « Django afternoon » au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 21 juin 2026.
Né à Turin, Giangiacomo a été initié à la musique manouche dès son plus jeune âge et a rapidement développé une passion pour ce style vibrant et expressif.
Giangiacomo Rosso : guitare
Julien Cattiaux : guitare rythmique
Edouard Pennes : contrebasse
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz manouche — Giangiacomo Rosso est un guitariste italien de jazz manouche qui s’est fait un nom sur la scène musicale européenne.
Le dimanche 21 juin 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 21 juin 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00;2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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