Né à Turin, Giangiacomo a été initié à la musique manouche dès son plus jeune âge et a rapidement développé une passion pour ce style vibrant et expressif.

Giangiacomo Rosso : guitare

Julien Cattiaux : guitare rythmique

Edouard Pennes : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz manouche — Giangiacomo Rosso est un guitariste italien de jazz manouche qui s’est fait un nom sur la scène musicale européenne.

Le dimanche 21 juin 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 21 juin 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T16:00:00+02:00;2026-06-21T17:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

