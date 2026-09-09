Giga-Yoga, Opéra national du Rhin, Strasbourg

Informations pratiques

Giga-Yoga Samedi 19 septembre, 10h30 Opéra national du Rhin Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Au bas des marches de l’Opéra, venez partager un cours de yoga collectif ouvert à toutes et tous en compagnie de Bruno Bouché, directeur artistique du Ballet.

Opéra national du Rhin 19 place Broglie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est +33368987593 https://www.operanationaldurhin.eu L’Opéra de Strasbourg a été édifié entre 1804 et 1821 par l’architecte Villot. Il est construit dans un style néo-classique avec une façade ornée d’un péristyle colossal à colonnes ioniques.

Au bas des marches de l’Opéra, venez partager un cours de yoga collectif ouvert à toutes et tous en compagnie de Bruno Bouché, directeur artistique du Ballet.

©Klara Beck