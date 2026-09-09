Gilbert Garcin, Lux Scène Nationale de Valence, Valence
samedi 28 novembre 2026 · Lux Scène Nationale de Valence · Valence
Informations pratiques
Gilbert Garcin 28 novembre 2026 – 2 février 2027 Lux Scène Nationale de Valence Drôme
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T16:00:00+01:00 – 2026-11-28T19:30:00+01:00
Fin : 2027-02-02T14:00:00+01:00 – 2027-02-02T19:30:00+01:00
Gilbert Garcin
En collaboration avec la Galerie Camera obscura
— Du 28 novembre au 2 février 2027
VERNISSAGE > Vendredi 27 novembre à 18h30
Hommage à l’œuvre de Gilbert Garcin, dont l’univers poétique et surréaliste continue de fasciner.
Né en 1929 à La Ciotat et après une longue carrière à la tête d’une entreprise de luminaires, Gilbert Garcin s’initie à la photographie au début des années 1990. À partir de moyens simples – une table, des décors minimalistes, des spots et un vidéoprojecteur – il élabore, depuis le « cabanon » du jardin familial transformé en un studio sommaire, un univers visuel singulier. Dans ses compositions en noir et blanc, Mister G., alter ego fictif de l’artiste, incarne un Pierrot moderne. Gilbert Garcin explore avec humour les paradoxes de l’existence et offre une vision tendre et dérisoire de la condition humaine.
Ses œuvres ont été notamment présentées aux Rencontres d’Arles, à la Maison Européenne de la Photographie à Paris et au Malmö Museum en Suède.
+ d’infos
+ Ciné-plastique
Gilbert Garcin, tout peut arriver
Documentaire de Rafl Kämpfe | France | 2015 | 53 min.
— Samedi 5 décembre à 18h
+ Focus Jacques tati
— En décembre
+ Concours photo
Sur les traces de Gilbert Garcin
Concours pour les photographes amateurs : les photo-graphies seront exposées à LUX et récompensées par un jury (+ d’infos en septembre).
Lux Scène Nationale de Valence 36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lux-valence.com [{« link »: « https://lux-valence.com/evenement/gilbert-garcin/ »}] LUX scène nationale développe un projet artistique et culturel dédié aux dialogues des arts scéniques, avec les arts visuels déployant une spécificité sur la création immersive à travers une programmation pluridisciplinaire de spectacles, de cinéma et d’expositions.
Gilbert Garcin
L’Équilibre parfait, Gilbert Garcin © Galerie Camera Obscura
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