Gildaa + Arthur Ely Conservatoire Léo Delibes Clichy
jeudi 15 octobre 2026 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
À la croisée de la chanson française, des sonorités
brésiliennes, du jazz, de la soul et du RnB, Gildaa invente un univers
inclassable qui ne ressemble qu’à elle. Chanteuse, musicienne, comédienne et
performeuse, elle brouille les frontières entre concert et théâtre pour créer
des spectacles habités, drôles, émouvants et profondément singuliers.
Entre diva tragique et clown mystique, elle déroule un
récit intime où les souvenirs, les failles et les élans de liberté se
transforment en chansons. Portée par une présence scénique magnétique, elle
fait naître un moment de partage aussi sensible qu’imprévisible.
Révélation de la scène musicale actuelle, la chanteuse
franco-brésilienne a dévoilé son premier album en 2026 avant une tournée
nationale qui la mène sur les plus grandes scènes françaises jusqu’à l’Olympia
en mai 2027.
Accueillie
dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes, cette soirée est
l’un des coups de cœur de la saison : une occasion rare de découvrir Gildaa
dans la proximité d’une petite salle. Une invitation à explorer les nouveaux
visages de la scène musicale contemporaine et à partager l’énergie d’une artiste
en plein essor.
Gildaa, chanteuse franco-brésilienne inclassable, mêle chanson française, jazz et soul. Entre diva et clown mystique, elle livre un spectacle intime et habité. Révélation musicale en tournée nationale jusqu’à l’Olympia.
Le jeudi 15 octobre 2026
de 20h30 à 22h30
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-16T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T20:30:00+02:00_2026-10-15T22:30:00+02:00
Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5627&lng=1
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