Gildaa + Arthur Ely Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

À la croisée de la chanson française, des sonorités

brésiliennes, du jazz, de la soul et du RnB, Gildaa invente un univers

inclassable qui ne ressemble qu’à elle. Chanteuse, musicienne, comédienne et

performeuse, elle brouille les frontières entre concert et théâtre pour créer

des spectacles habités, drôles, émouvants et profondément singuliers.

Entre diva tragique et clown mystique, elle déroule un

récit intime où les souvenirs, les failles et les élans de liberté se

transforment en chansons. Portée par une présence scénique magnétique, elle

fait naître un moment de partage aussi sensible qu’imprévisible.

Révélation de la scène musicale actuelle, la chanteuse

franco-brésilienne a dévoilé son premier album en 2026 avant une tournée

nationale qui la mène sur les plus grandes scènes françaises jusqu’à l’Olympia

en mai 2027.

Accueillie

dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes, cette soirée est

l’un des coups de cœur de la saison : une occasion rare de découvrir Gildaa

dans la proximité d’une petite salle. Une invitation à explorer les nouveaux

visages de la scène musicale contemporaine et à partager l’énergie d’une artiste

en plein essor.

Gildaa, chanteuse franco-brésilienne inclassable, mêle chanson française, jazz et soul. Entre diva et clown mystique, elle livre un spectacle intime et habité. Révélation musicale en tournée nationale jusqu’à l’Olympia.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 20h30 à 22h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-16T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T20:30:00+02:00_2026-10-15T22:30:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5627&lng=1



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