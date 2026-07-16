Gildaa, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Gildaa Jeudi 15 octobre, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

de 15€ à 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

À la croisée de la chanson française, des sonorités brésiliennes, du jazz, de la soul et du RnB, Gildaa invente un univers inclassable qui ne ressemble qu’à elle. Chanteuse, musicienne, comédienne et performeuse, elle brouille les frontières entre concert et théâtre pour créer des spectacles habités, drôles, émouvants et profondément singuliers.

Entre diva tragique et clown mystique, elle déroule un récit intime où les souvenirs, les failles et les élans de liberté se transforment en chansons. Portée par une présence scénique magnétique, elle fait naître un moment de partage aussi sensible qu’imprévisible.

Révélation de la scène musicale actuelle, la chanteuse franco-brésilienne a dévoilé son premier album en 2026 avant une tournée nationale qui la mène sur les plus grandes scènes françaises jusqu’à l’Olympia en mai 2027.

Accueillie dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes, cette soirée est l’un des coups de cœur de la saison : une occasion rare de découvrir Gildaa dans la proximité d’une petite salle. Une invitation à explorer les nouveaux visages de la scène musicale contemporaine et à partager l’énergie d’une artiste en plein essor.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Gildaa, chanteuse franco-brésilienne inclassable, mêle chanson française, jazz et soul. Entre diva et clown mystique, elle livre un spectacle intime et habité.

Pierre Nativel