Gili Lopes, Jazz from NY au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Le contrebassiste Gili Lopes mène son quartette avec Fabio Gouvea à la guitare. Entre compositions originales et arrangements ciselés, leur jazz se veut direct, épuré et lyrique. Une immersion dans la sonorité contemporaine.

Gili Lopes est un bassiste et compositeur ancré dans la scène jazz contemporaine new-yorkaise. Né à Porto Alegre, au Brésil, il a passé sa vie à s’imprégner de nombreuses traditions musicales profondes – des sons folk et populaires de son pays natal à ses nombreux voyages musicaux à travers le monde, en passant par ses études à la Guildhall School of Music and Drama de Londres et à l’Université des Beaux-Arts de Berlin –, qu’il synthétise en un langage riche et personnel pour la composition et l’improvisation.

En 2024, Lopes a sorti Algures, élu par le magazine Downbeat comme l’un des meilleurs albums de jazz de l’année. Qualifié de « raffiné et entraînant » par Jazzwise, ce récit de voyage musical explore des thèmes universels avec un « groupe exceptionnel » (Jazziz) qui comprend « une équipe d’accompagnateurs redoutables » (All About Jazz), notamment le saxophoniste John Ellis et le batteur Ari Hoenig, deux maîtres chevronnés du jazz moderne qui aident le leader à propulser la musique à la pointe du jazz. Downbeat a salué la « sensibilité » de Lopes, qui « ramène la musique à la source de chaque tradition qui la compose, puis la dépasse ». Algures a reçu deux Global Music Awards, un World Entertainment Award, et a été considéré comme l’un des meilleurs albums de jazz de 2024 par le magazine Downbeat.

Line-up : Gili Lopes : contrebasse ; Fábio Gouvea : guitare ; Leo Montana : piano ; Lukmil Perez : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Gili Lopes, contrebassiste brésilien de la scène new-yorkaise, vous invite à une immersion lyrique entre compositions originales et arrangements raffinés.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 10 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 26 à 29 euros

Tarif sur place : de 29 à 32 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-11T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T19:30:00+02:00_2026-07-10T20:30:00+02:00;2026-07-10T21:30:00+02:00_2026-07-10T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/gili-lopes-quartet-0 contact@38riv.com



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