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GIPSY KINGS & TONINO BALIARDO Quai Sadi Carnot Perpignan

GIPSY KINGS & TONINO BALIARDO Quai Sadi Carnot Perpignan

GIPSY KINGS & TONINO BALIARDO Quai Sadi Carnot Perpignan jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Quai Sadi Carnot

Adresse : Quai Sébastien Vauban

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Perpignan

GIPSY KINGS & TONINO BALIARDO

Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Grande scène de la Basse, Le festival Les Rayonnantes est fier d’accueillir en ouverture les
légendaires Gipsy Kings ft. Tonino Baliardo.
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Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

Grande scène de la Basse, Les Rayonnantes festival is proud to welcome the legendary
the legendary Gipsy Kings ft. Tonino Baliardo.

L’événement GIPSY KINGS & TONINO BALIARDO Perpignan a été mis à jour le 2026-06-05 par PERPIGNAN TOURISME

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