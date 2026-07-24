Giselle Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Giselle

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:30:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Un Ballet en 2 actes d’Adolphe Adam par le Grand Ballet de Kiev

Giselle représente l’apothéose du ballet romantique, considéré comme l’un des plus beaux joyaux du répertoire. Créé en 1841, son succès fut immédiat. Giselle aborde tous les thèmes du romantisme couleur locale et pastorale amoureuse qui s’achève en tragédie, irruption d’un monde fantastique et rédemption par la force de l’amour.

Le rôle-titre de Giselle est l’un des plus difficiles du répertoire, exigeant de l’interprète, outre une maîtrise technique irréprochable, des qualités d’expression dramatique passant de la joie de vivre au désespoir, puis à la folie et à la passion.

Chorégraphie tout à fait surprenante pour l’époque, elle frappe le public par la solidité de sa structure aussi bien dans les grands tableaux du corps de ballet que dans les soli.

Ce chef d’œuvre du ballet classique est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes du Grand Ballet de Kiev. C’est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse

Chorégraphe Marius Petitpa

Direction A. Stoyanov

Distribution Le Grand Ballet de Kiev

Spectacle présenté par NP spectacles productions

Durée 2H20 avec entracte .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Giselle

L’événement Giselle Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais