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AGENDA · Sens

Giselle Théâtre Municipal Sens

mercredi 3 février 2027 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
mercredi 3 février 2027
Fin
mercredi 3 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Giselle

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-03 20:30:00
fin : 2027-02-03

Date(s) :
2027-02-03

Un Ballet en 2 actes d’Adolphe Adam par le Grand Ballet de Kiev

Giselle représente l’apothéose du ballet romantique, considéré comme l’un des plus beaux joyaux du répertoire. Créé en 1841, son succès fut immédiat. Giselle aborde tous les thèmes du romantisme couleur locale et pastorale amoureuse qui s’achève en tragédie, irruption d’un monde fantastique et rédemption par la force de l’amour.
Le rôle-titre de Giselle est l’un des plus difficiles du répertoire, exigeant de l’interprète, outre une maîtrise technique irréprochable, des qualités d’expression dramatique passant de la joie de vivre au désespoir, puis à la folie et à la passion.
Chorégraphie tout à fait surprenante pour l’époque, elle frappe le public par la solidité de sa structure aussi bien dans les grands tableaux du corps de ballet que dans les soli.
Ce chef d’œuvre du ballet classique est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes du Grand Ballet de Kiev. C’est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse

Chorégraphe Marius Petitpa
Direction A. Stoyanov
Distribution Le Grand Ballet de Kiev
Spectacle présenté par NP spectacles productions

Durée 2H20 avec entracte   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00 

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English : Giselle

L’événement Giselle Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais

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