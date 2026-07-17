Gladys Photographies, Galerie de l’ancienne poste, Besançon

Informations pratiques

Gladys Photographies 3 – 25 octobre Galerie de l’ancienne poste Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T14:00:00+01:00 – 2026-10-25T18:00:00+01:00

« Mais alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens, qui nous empêche d’en inventer un ? » (Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice aux pays des merveilles, 1865)

Gladys débuta sa carrière de photographe à la fin des années 1970 et signe ses photographies de son seul prénom. Ses premières images en noir et blanc explorent un monde où se côtoient souvenirs d’enfance, paysages imaginaires et récits poétiques. Elle montra rapidement ses photographies dans plusieurs expositions personnelles, parmi lesquelles Lieux de mémoire à la galerie du Château d’Eau de Toulouse (1980) et publia Album en 1993.

En 1987, Gladys bénéficia de la bourse Villa Médicis hors les murs et partit en résidence au Japon. La série Mamonakou prolonge un travail sur le corps et l’écriture entamé au milieu des années 1980. En 1989, elle reçut le prix Nièpce pour cette série présentée dans de nombreux centres d’art en France et au Japon. Lors d’un second séjour, guidée par Miho, elle poursuivit son travail sur le nu découvrant les paysages autour des Onsen (sources thermales).

Gladys a toujours été fascinée par l’instantanéité du Polaroid en noir et blanc, comme dans les séries Casa Ortiz

Que l’on s’attarde sur les photographies de ses premiers voyages au Maroc et en Égypte, la Méditerranée tient une place particulière dans le travail de Gladys.

En 2021, Gladys a fait don de son œuvre photographique à l’État. Actuellement, 1 192 tirages et 18 cartons d’archives sont conservés par la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) au fort de Saint-Cyr. Elles sont consultables sur rendez-vous. Contact : mediatheque.patrimoine@culture.gouv.fr

Une partie des tirages de Gladys numérisés sont disponibles sur la base de données Mémoire, accessible par la Plateforme ouverte du patrimoine (POP). Vous pouvez également visiter le site internet de Gladys.

Galerie de l’ancienne poste 98 Grande Rue 25000 besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:mediatheque.patrimoine@culture.gouv.fr »}] La Galerie de l’Ancienne Poste est gérée par la ville de Besançon qui la met à disposition des associations culturelles actives dans le domaine des arts visuels. Elle accueille tous les deux mois une exposition de photographie contemporaine. Située au centre ville à côté du Palais Granvelle qui abrite le musée de Temps

Accès Bus lignes L3 L4 L4 arrêts Carmes et Granvelle

« Mais alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens, qui nous empêche d’en inventer un ? » (Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice aux pays des merveilles, 1865)

© Gladys – Médiathèque du patrimoine et de la photographie