Glimmer • Interruption SUPERSONIC Paris

GLIMMER (22h00)

(Grungegaze – New York, US)

Depuis sa création en 2023, le groupe new-yorkais de grungegaze Glimmer séduit tant le public que la critique grâce à son mélange puissant de guitares saturées, de réverbérations brumeuses et de refrains inoubliables. Après avoir sorti une série de singles qui ont figuré dans les playlists officielles de Spotify et ont été salués par Stereogum, NPR, CREEM Magazine, BrooklynVegan et bien d’autres, le groupe sortira son premier album fin 2025.

https://glimmerisaband.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=R5O6_tbZltg

INTERRUPTION (20h00)

(Garage punk – Paris, FR)

Power trio de garage punk, qui s’égosille sur des textes chantés en français et aux tons mélancoliques. Les compositions instrumentales comme les textes sont bruts, et laissent place à un déferlement d’énergie, de rage et d’amour sur scène.

Les 3 influences : Nirvana, Sonic Youth, Deportivo

https://www.instagram.com/interruption.mp3/

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mardi 21 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… Built To Spill, Guided By Voices & Teenage Fanclub.

Le mardi 21 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T19:00:00+02:00_2026-07-21T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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