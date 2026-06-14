Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gloria, d’Antonio Vivaldi Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

Gloria, d’Antonio Vivaldi Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

Gloria, d’Antonio Vivaldi Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS mardi 16 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Francis Poulenc

Adresse : 11, rue Jean de la Fontaine

Ville : 75016 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Gloria (RV 589), Antonio Vivaldi, 1713-1715

1 Gloria in excelsis Deo

Choeur

2 Et in terra pax hominibus

Choeur

3 Laudamus te

Amélie Schaffer et Alix Nikolov (Soprano I et II)

4 Gratias agimus tibi

Choeur

5 Domine Deus, Rex Coelestis

Maria Cécilia de Vargas Lopez (Soprano)

6 Qui tollis peccata mundi

Choeur

7 Qui sedes ad dexteram Patris

Samaêl Eberstein (Alto)

8 Quoniam tu solus sanctus

Choeur

9 Cum Sancto Spiritu

Choeur

Concert de l’Orchestre 3ème cycle et cycle spécialisé, dirigé par Marc-Olivier de Nattes, de la classe de musique de chambre vocale de Fumie Ito et de la classe d’orgue de Raphael Oliver
Le mardi 16 juin 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-16T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T19:30:00+02:00_2026-06-16T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine  75016 PARIS


Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Francis Poulenc et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)