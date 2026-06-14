Gloria, d’Antonio Vivaldi Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS
Gloria, d’Antonio Vivaldi Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS mardi 16 juin 2026.
Gloria (RV 589), Antonio Vivaldi, 1713-1715
1 Gloria in excelsis Deo
Choeur
2 Et in terra pax hominibus
Choeur
3 Laudamus te
Amélie Schaffer et Alix Nikolov (Soprano I et II)
4 Gratias agimus tibi
Choeur
5 Domine Deus, Rex Coelestis
Maria Cécilia de Vargas Lopez (Soprano)
6 Qui tollis peccata mundi
Choeur
7 Qui sedes ad dexteram Patris
Samaêl Eberstein (Alto)
8 Quoniam tu solus sanctus
Choeur
9 Cum Sancto Spiritu
Choeur
Concert de l’Orchestre 3ème cycle et cycle spécialisé, dirigé par Marc-Olivier de Nattes, de la classe de musique de chambre vocale de Fumie Ito et de la classe d’orgue de Raphael Oliver
Le mardi 16 juin 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-16T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T19:30:00+02:00_2026-06-16T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS
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