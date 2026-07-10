Gloria & The Doctors Rue Saint-Pierre le Vif Sens
vendredi 12 mars 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Gloria & The Doctors
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 21:00:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Par l’association 606 Reed & Blues
Gloria TURRINI puise son essence musicale dans un répertoire Blues/Gospel /Jazzy. Portée par une voix exceptionnelle, l’expression de sa forte personnalité nous arrive le plus souvent de derrière sa minuscule batterie avec laquelle elle assure, en plus du chant, un swing énergique et réjouissant. Elle impose une présence intense et puissante et drive ses deux Doctors le pianiste virtuose Simone SCIFONI (aux faux airs de Dc John !) et le guitariste Ricardo FERRINI (à l’aise au dobro comme à l’électrique) qui tissent autour d’elle un écrin sonore subtil et parfaitement en place.
Lors de l’European Blues Challenge 2026, ils ont terminé à la seconde place.
Distribution Gloria TURRINI (batterie et chant), Simone SCIFONI (piano), Ricardo FERRINI (guitare) .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 contact@606-reedandblues.org
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English : Gloria & The Doctors
L’événement Gloria & The Doctors Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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