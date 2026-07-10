UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sens

Gloria & The Doctors Rue Saint-Pierre le Vif Sens

vendredi 12 mars 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens

Informations pratiques

Début
vendredi 12 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue Saint-Pierre le Vif
Adresse
La Scène
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
10 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Sens

Gloria & The Doctors

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 21:00:00
fin : 2027-03-12

Date(s) :
2027-03-12

Par l’association 606 Reed & Blues

Gloria TURRINI puise son essence musicale dans un répertoire Blues/Gospel /Jazzy. Portée par une voix exceptionnelle, l’expression de sa forte personnalité nous arrive le plus souvent de derrière sa minuscule batterie avec laquelle elle assure, en plus du chant, un swing énergique et réjouissant. Elle impose une présence intense et puissante et drive ses deux Doctors le pianiste virtuose Simone SCIFONI (aux faux airs de Dc John !) et le guitariste Ricardo FERRINI (à l’aise au dobro comme à l’électrique) qui tissent autour d’elle un écrin sonore subtil et parfaitement en place.

Lors de l’European Blues Challenge 2026, ils ont terminé à la seconde place.

Distribution Gloria TURRINI (batterie et chant), Simone SCIFONI (piano), Ricardo FERRINI (guitare)   .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68  contact@606-reedandblues.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gloria & The Doctors

L’événement Gloria & The Doctors Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Sens (Yonne)