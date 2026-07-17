GLUE / Music of today, JASS CLUB, Paris

Informations pratiques

GLUE / Music of today Samedi 5 septembre, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€ | Tarif réduit : 15€ | Tarif standard : 19€ | Préventes limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T19:30:00+02:00 – 2026-09-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T21:30:00+02:00 – 2026-09-05T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Bien plus qu’un simple groupe, GLUE est le lien indéfectible entre tradition et avant-garde. Sur scène, ils cultivent une spontanéité brute où l’improvisation devient le moteur d’un groove irrépressible qui ne vous lâche plus. Tous jazzmen, leaders, compositeurs et producteurs, GLUE présentera en Live un set de compositions originales personnelles et communes, dont certaines inédites ! **Eolo Andino** / saxophone, Ewi **Alex Monfort** / piano, claviers **Jean-Loup Siaut** / guitare **Idrîs-Félix Bahri** / basse **Curtis Efoua Ela** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/587-GLUE-Music-of-today?session=587 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/588-GLUE-Music-of-today?session=588 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Bien plus qu’un simple groupe, GLUE est le lien indéfectible entre tradition et avant-garde.Sur scène, ils cultivent une spontanéité brute où l’improvisation devient le moteur d’un gr …