GNAWA DIFFUSION, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

GNAWA DIFFUSION Vendredi 26 février 2027, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-26T20:30:00+01:00 – 2027-02-26T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-26T20:30:00+01:00 – 2027-02-26T21:30:00+01:00

Figure majeure des musiques du monde, Gnawa Diffusion incarne un puissant mélange de culture de différents horizons. Porté par Amazigh Kateb, fils de l’écrivain Yacine Kateb, le groupe livre une musique engagée, nourrie par l’expérience de l’exil et des luttes sociales. Leur répertoire fusionne rap, ragga, reggae, jazz et raï aux sonorités méditerranéennes.

Sur scène, leur présence magnétique et leurs textes percutants emportent le public dans une expérience militante et festive.

Depuis plus de deux décennies, Gnawa Diffusion fait vibrer les scènes avec un message de liberté, de justice et de partage.

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4048 »}] Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

Un souffle engagé aux rythmes métissés, entre héritage, modernité et engagement artistique ! reggae musique du monde

©GnawaDiffusion