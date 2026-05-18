Golden Silla – Mille ans de lumière Bibliothèque Forney Paris

En marge de l’exposition, Silla : l’Or et le Sacré, qui se déroule au Musée national des arts

asiatiques – Guimet du 20 mai au 31 aout, la Bibliothèque Forney, l’Institut

Roi Sejong et le Musée national de Gyeongju

vous invitent à découvrir la culture de l’or de Silla, vieille de plus de mille

ans.

Le royaume de Silla, fondé dans l’actuelle région de Gyeongju en Corée du Sud, a développé une brillante culture de l’or

grâce à un savoir-faire exceptionnel en orfèvrerie.

Les couronnes d’or de Silla,

chefs-d’œuvre de finesse et de technique artisanale, comptent aujourd’hui parmi

les symboles majeurs du patrimoine culturel coréen.

Au cours de ce programme, les

participant·e·s découvriront l’histoire des couronnes et de la culture de l’or

de Silla, tout en observant des reproductions réalisées par des artisans

contemporains.

Un atelier pratique permettra également de créer sa propre couronne grâce à un

kit spécialement conçu pour l’activité. Venez plonger dans l’héritage doré

de Silla et partager un moment lumineux et créatif !

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L’atelier est construit en deux

temps :

• Présentation théorique (40 min) : introduction à la culture de l’or et le symbole de couronnes en or de Silla

• Atelier pratique (50 min) : création d’une couronne à l’aide d’un kit pédagogique

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A propos du Centre

français de l’Institut Roi Sejong

Le

Centre français de l’Institut Roi Sejong est la branche européenne de la

Fondation de l’Institut Roi Sejong, un organisme public affilié au ministère de

la Culture, du tourisme et du sport de Corée du Sud, dédié à la promotion de la

langue et de la culture coréennes à l’international. Situé à Paris, il propose

des cours de coréen ainsi que des événements culturels gratuits pour faire

découvrir la richesse du patrimoine coréen.

Facebook :

https://www.facebook.com/KSI.FranceCenter

Instagram

: https://www.instagram.com/ksi_centre_francais/



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A propos du Musée national de Gyeongju

Ouvert en 1945, le Musée national de

Gyeongju est consacré au patrimoine culturel du royaume de Silla.

Il est situé à Gyeongju, ancienne capitale du royaume de Silla, qui exista de

57 av. J.-C. à 935 apr. J.-C.

La ville de Gyeongju, riche en

vestiges et en trésors historiques, est souvent surnommée « le musée sans murs

». Le quartier historique de Gyeongju est inscrit au patrimoine mondial de

l’UNESCO.

Le musée comprend plusieurs espaces

consacrés à l’histoire et à l’art de Silla :

le pavillon d’histoire de Silla, le pavillon des arts de Silla, le pavillon

Wolji, le musée des enfants et le dépôt du millénaire de Silla.

Depuis 2022, le musée gère également

la bibliothèque Silla Cheonnyeon Seogo, ouverte au public et spécialisée

dans les ouvrages consacrés à Silla et les catalogues d’expositions coréennes

et internationales.

Partez à la découverte des trésors éclatants de l’ancien royaume de Silla et venez créer votre propre couronne d’or de Silla !

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Attention, nombre de places limité !

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T16:30:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



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