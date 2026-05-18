Golden Silla – Mille ans de lumière Bibliothèque Forney Paris
Golden Silla – Mille ans de lumière Bibliothèque Forney Paris samedi 4 juillet 2026.
En marge de l’exposition, Silla : l’Or et le Sacré, qui se déroule au Musée national des arts
asiatiques – Guimet du 20 mai au 31 aout, la Bibliothèque Forney, l’Institut
Roi Sejong et le Musée national de Gyeongju
vous invitent à découvrir la culture de l’or de Silla, vieille de plus de mille
ans.
Le royaume de Silla, fondé dans l’actuelle région de Gyeongju en Corée du Sud, a développé une brillante culture de l’or
grâce à un savoir-faire exceptionnel en orfèvrerie.
Les couronnes d’or de Silla,
chefs-d’œuvre de finesse et de technique artisanale, comptent aujourd’hui parmi
les symboles majeurs du patrimoine culturel coréen.
Au cours de ce programme, les
participant·e·s découvriront l’histoire des couronnes et de la culture de l’or
de Silla, tout en observant des reproductions réalisées par des artisans
contemporains.
Un atelier pratique permettra également de créer sa propre couronne grâce à un
kit spécialement conçu pour l’activité. Venez plonger dans l’héritage doré
de Silla et partager un moment lumineux et créatif !
–
L’atelier est construit en deux
temps :
• Présentation théorique (40 min) : introduction à la culture de l’or et le symbole de couronnes en or de Silla
• Atelier pratique (50 min) : création d’une couronne à l’aide d’un kit pédagogique
–
A propos du Centre
français de l’Institut Roi Sejong
Le
Centre français de l’Institut Roi Sejong est la branche européenne de la
Fondation de l’Institut Roi Sejong, un organisme public affilié au ministère de
la Culture, du tourisme et du sport de Corée du Sud, dédié à la promotion de la
langue et de la culture coréennes à l’international. Situé à Paris, il propose
des cours de coréen ainsi que des événements culturels gratuits pour faire
découvrir la richesse du patrimoine coréen.
Facebook :
https://www.facebook.com/KSI.FranceCenter
: https://www.instagram.com/ksi_centre_francais/
–
A propos du Musée national de Gyeongju
Ouvert en 1945, le Musée national de
Gyeongju est consacré au patrimoine culturel du royaume de Silla.
Il est situé à Gyeongju, ancienne capitale du royaume de Silla, qui exista de
57 av. J.-C. à 935 apr. J.-C.
La ville de Gyeongju, riche en
vestiges et en trésors historiques, est souvent surnommée « le musée sans murs
». Le quartier historique de Gyeongju est inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Le musée comprend plusieurs espaces
consacrés à l’histoire et à l’art de Silla :
le pavillon d’histoire de Silla, le pavillon des arts de Silla, le pavillon
Wolji, le musée des enfants et le dépôt du millénaire de Silla.
Depuis 2022, le musée gère également
la bibliothèque Silla Cheonnyeon Seogo, ouverte au public et spécialisée
dans les ouvrages consacrés à Silla et les catalogues d’expositions coréennes
et internationales.
Partez à la découverte des trésors éclatants de l’ancien royaume de Silla et venez créer votre propre couronne d’or de Silla !
Le samedi 04 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Attention, nombre de places limité !
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T16:30:00+02:00
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/
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