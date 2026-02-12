GOLDMAN 200 voix pour une légende Amiens

GOLDMAN 200 voix pour une légende

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:00:00

fin : 2027-04-16

Date(s) :

2027-04-16

Redécouvrez les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman comme vous ne les avez jamais entendues.

Tous les titres incontournables de l’Artiste préféré des Français, interprétés par un chanteur hors norme, Florent Gallo, dont le timbre de voix et la sensibilité n’ont jamais été si proche de la star.

Il ne copie pas, il interprète avec respect, sincérité et tout l’amour qu’il porte à son idole.

Entouré de 200 choristes, tous les tubes de Jean-Jacques Goldman se posent comme dans un écrin, avec une force incroyable. Florent, musicien comme son idole, vous fera voyager dans vos souvenirs.

Fermez les yeux et laissez-vous porter par cette parenthèse musicale unique qui ne laissera personne indifférent.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

Rediscover Jean-Jacques Goldman?s greatest songs as you have never heard them before.

All the essential songs by France?s favorite artist, performed by an extraordinary singer, Florent Gallo, whose vocal timbre and sensitivity have never been so close to the star.

He doesn’t copy, he interprets with respect, sincerity and all the love he has for his idol.

Surrounded by 200 backing singers, all of Jean-Jacques Goldman?s hits are set off like a jewel case, with incredible force. Florent, a musician like his idol, will take you down memory lane.

Close your eyes and let yourself be carried away by this unique musical interlude that will leave no one indifferent.

