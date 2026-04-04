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GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN LA BARROISE Bar Le Duc

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN LA BARROISE Bar Le Duc

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN LA BARROISE Bar Le Duc vendredi 9 avril 2027.

Lieu : LA BARROISE

Adresse : 85 RUE ERNEST BRADFER

Ville : 55000 Bar Le Duc

Département : 55

Début : 2027-04-09

Fin : 2027-04-09

Heure de début : 20:30

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN Début : 2027-04-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55

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