Goldman Memories Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 14 novembre 2026 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Goldman Memories
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 21:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Le spectacle qui fait chanter toute une salle sur les plus grands titres de JJ. GOLDMAN.
Après la sortie d’un album hommage en 2025 (plateformes, CD) et 15 ans de concerts, GOLDMAN MEMORIES continue sa route. Le groupe partage durant plus de deux heures l‘énergie et la puissance émotionnelle des chansons de l’artiste, avec une authenticité et une simplicité non feintes, pour le plus grand plaisir d’un public chaque fois conquis par la justesse et la qualité de l’interprétation.
Un hommage sincère à l’auteur-compositeur de talent, d’ Il suffira d’un signe à On ira , en passant par Envole-moi , Je te donne , et beaucoup d’autres tubes inoubliables. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Goldman Memories
L’événement Goldman Memories Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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