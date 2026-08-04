Goldman Memories Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Goldman Memories

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 21:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Le spectacle qui fait chanter toute une salle sur les plus grands titres de JJ. GOLDMAN.

Après la sortie d’un album hommage en 2025 (plateformes, CD) et 15 ans de concerts, GOLDMAN MEMORIES continue sa route. Le groupe partage durant plus de deux heures l‘énergie et la puissance émotionnelle des chansons de l’artiste, avec une authenticité et une simplicité non feintes, pour le plus grand plaisir d’un public chaque fois conquis par la justesse et la qualité de l’interprétation.

Un hommage sincère à l’auteur-compositeur de talent, d’ Il suffira d’un signe à On ira , en passant par Envole-moi , Je te donne , et beaucoup d’autres tubes inoubliables. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goldman Memories

L’événement Goldman Memories Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais