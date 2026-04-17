Goldmen Boulogne-sur-Mer
vendredi 13 novembre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
Goldmen
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.
Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe .
Informations pratiques
Tarifs dès 44 €
Billeterie https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/goldmen-concert-100pour100-goldman-billet/idmanif/606658/idtier/39950634
Ouverture des portes 19h .
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77
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English :
L’événement Goldmen Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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