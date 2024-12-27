Goldmen Concert 100% Goldman Bourges
Goldmen Concert 100% Goldman Bourges samedi 14 mars 2026.
Goldmen Concert 100% Goldman 7 Boulevard Lamarck Bourges
Début : 2026-03-14 20:00:00
2026-03-14
Pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones, le temps d’une soirée animée, revivez le phénomène qui a su marquer les foules.
Venez passer une soirée inoubliable à fredonner les airs des tubes qui ont marqué les générations. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
English :
For the 35th anniversary of the Frédéricks Goldman Jones tour, relive the phenomenon that left its mark on the crowds.
German :
Zum 35. Jahrestag der Frédéricks Goldman Jones Tournee erleben Sie an einem animierten Abend noch einmal das Phänomen, das die Massen zu begeistern wusste.
Italiano :
In occasione del 35° anniversario del tour di Frédéricks Goldman Jones, rivivete il fenomeno che ha avuto un tale impatto sulle folle.
Espanol :
Con motivo del 35 aniversario de la gira de Frédéricks Goldman Jones, reviva el fenómeno que tanto impactó a las multitudes.
