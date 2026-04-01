Gospel et Negro spiritual Place de l’Église à Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Gospel et Negro spiritual Place de l’Église à Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 25 avril 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Gospel et Negro spiritual
Place de l’Église à Treigny Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le premier concert 2026 des ‘’Symphoriennes de Treigny’’, organisé par l’association Les amis de la Cathédrale de la Puisaye, aura lieu le 25 avril à 18 h, dans l’église de Treigny.
En première partie, les membres de ‘’Psalmody Quartet’’ uniront leurs voix pour reprendre les grands classiques de Negro Spiritual. La chorale ‘’Gospel for ever’’ consacrera la seconde partie aux chants les plus connus du répertoire Gospel.
Un concert exceptionnel, inédit à l’église de Treigny, à ne pas manquer !
La chorale ‘’Gospel For Ever’’ a vu le jour à Perrigny (89) en décembre 2013 sur l’impulsion d’Albert et Claudine Buffon, tous deux chanteurs de Negro Spirituals et de Gospel dans le groupe ‘’Psalmody Quartet’’ depuis de nombreuses années. Elle est constituée de deux ateliers, l’un à Perrigny (près d’Auxerre en Bourgogne), et l’autre à Dammarie-les-Lys (en Seine et Marne), qui unissent leurs voix les jours de concerts. La chorale est composée d’une trentaine de chanteurs amateurs répartis en quatre pupitres soprano, alto, ténor et basse. La chorale se produit à la demande ou au profit d’associations. Elle est accompagnée par un pianiste professionnel. En 1ère ou 2e partie des concerts, les membres de Psalmody Quartet unissent leurs belles voix pour reprendre les grands classiques du Negro Spiritual. .
Place de l’Église à Treigny Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 77 46 info@association-acp.fr
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English : Gospel et Negro spiritual
L’événement Gospel et Negro spiritual Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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