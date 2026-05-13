Gourmandises Royales, salon de thé musical / De Lalande à la cour, Musée du Château Fort, Sedan

Gourmandises Royales, salon de thé musical / De Lalande à la cour Samedi 23 mai, 16h30, 20h00 Musée du Château Fort Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

L’année 2026 rend hommage à Michel-Richard De Lalande (1657-1726), musicien majeur de la cour de Louis XIV, à l’occasion du tricentenaire de sa disparition. Sa musique, à la fois solennelle et expressive, accompagnait les moments clés de la vie du Roi-Soleil.

Le département de Musique Ancienne du Conservatoire Ardenne Métropole vous invite à redécouvrir cet univers en vous proposant deux moments musicaux le samedi 23 mai 2026 dans le cadre de la nuit des musées en partenariat avec la ville de Sedan et le Musée du Château Fort.

Musée du Château Fort Cour du Château, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324066 »}]

Le département de Musique Ancienne du Conservatoire vous invite à découvrir l’univers musical de Michel-Richard De Lalande, musicien majeur de la cour de Louis XIV. Autour de Michel-Richard De Lalande musique ancienne