GOÛTER-CONCERT : CELIA MAQÂM, Le Plan, Ris-Orangis

Informations pratiques

GOÛTER-CONCERT : CELIA MAQÂM Samedi 17 octobre, 14h30 Le Plan Essonne

Tarif unique : 6€ / Tarif accompagnateur : gratuit (dans la limite de 2 adultes accompagnant un enfant de 6 à 18 ans) / Tarif adhérent : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Celia Maqâm est une chanteuse, autrice et compositrice franco-algérienne dont le travail s’inscrit à la croisée des sonorités méditerranéennes et d’une approche contemporaine de la chanson. Elle développe un univers musical sensible, porté par une voix organique et une écriture centrée sur l’émotion, la mémoire et la transmission. Son projet artistique se construit entre scène et studio, mêlant influences traditionnelles et textures actuelles dans une recherche d’équilibre et de justesse. Sa musique s’inspire d’un héritage culturel riche, nourri par les musiques populaires du Maghreb, la chanson francophone et des influences plus larges, qu’elle réinterprète avec une identité singulière. Elle affirme aujourd’hui une direction artistique plus structurée, à travers ses premières sorties, ses collaborations et le développement de son projet scénique.

Celia Maqâm construit un projet artistique sincère, entre racines, expression personnelle et ouverture contemporaine.

Le Plan Ris-Orangis Ris-Orangis 91130 Essonne Île-de-France 0169020919 http://www.leplan.com http://www.instagram.com/le_plan91/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.leplan.com/event/761373-gouter-concert-celia-maqam »}] Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.

Notre prochain goûter-concert, pensé pour les jeunes publics, accueillera CELIA MAQÂM, une artiste franco-algérienne aux sonorités méditerranéennes !

DR